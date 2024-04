Conte | il vide storico | «Conte al Napoli? Al momento sono chiacchiere ma potrebbe dire di sì»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 4 aprile 2024) Angelo Alessio, allenatore e vicediper 8 anni, è intervenuto Radio Crc: «lo conosciamo tutti, vive le partite in maniera incredibile. Con lui ho vissuto momenti belli, faticosi, ma vittoriosi» Sual: «sì alse troverà in quello azzurro un progetto in cui si punti a mantenere un livello tecnico di squadra importante quindi potersela giocare per vincere però ahimè se Osimhen, come leggo, andrà via questa estate è difficile ad oggi preventivare un arrivo di. Certo, tutto può cambiare perché il calcio gira veloce, ma se quello che si legge è vero, ...