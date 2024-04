Conte | «Il M5s non parteciperà alle primarie di Bari» Laforgia | «Non ci sono le condizioni» Pd | «Incomprensibile»

Il Movimento 5 Stelle non parteciperà alle primarie di centrosinistra a Bari di domenica - 7 aprile - tra Michele Laforgia e Vito Leccese. Ad annunciarlo è il leader del movimento... (quotidianodipuglia)

Giuseppe Conte stasera ha dato un’interpretazione clamorosa sulla prospettiva delle primarie per la scelta del candidato sindaco di Bari . Per il leader del movimento 5 stelle “non ci sono per le ... (noinotizie)

Comunali Bari, Conte: "Non ci sono piu' le condizioni per le Primarie" - Lo ha detto il leader del M5s, Giuseppe Conte, a Bari prima di partecipare ad un comizio elettorale in favore del candidato Michele Laforgia. "Alla prima inchiesta giudiziaria se ne aggiunge oggi una ...notizie.tiscali

Corsa a ostacoli per il Movimento Cinque stelle: mancano nomi e temi per Conte - Contemporaneamente, però, questa decisione complica la corsa del M5s, che potrà sfruttare la forza trainante di Conte solo in termini di fotografie da stampare sui manifesti. L’altra conseguenza ...editorialedomani

Caso Bari, il leader del M5S Conte: 'Non ci sono le condizioni per le Primarie'. Il Pd: 'Scelta incomprensibile' - Giuseppe Conte arriva a Bari per sostenere Michele Laforgia nello sprint finale verso le primarie ...virgilio