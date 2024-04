Conte a Bari | “Per M5S non ci sono condizioni per svolgere le primarie”

(Di giovedì 4 aprile 2024) Pubblicato il 4 Aprile, 2024 (Adnkronos) – "Per il Movimento 5 Stelle non cileperseriamente le". E' quanto ha detto oggi il leader del M5S Giuseppe. "A una prima inchiesta giudiziaria, si aggiunge oggi una seconda inchiesta in cui è coinvolto il voto di scambio, cose che noi stiamo denunciando da tempo". — [email protected] (Web Info)

"Non ci sono più le condizioni per svolgere seriamente le primarie, riteniamo che le ragioni che ci hanno spinto a sostenere il candidato Laforgia permangano immutate anzi si rafforzano". Lo ha detto ... (quotidiano)

Bari, lo schiaffo di Conte al Pd: "Non ci sono le condizioni per l'alleanza" - Il terremoto politico-giudiziario di Bari ha avuto delle ripercussioni significative sulla ... Considerati gli ultimi sviluppi, Giuseppe Conte ha annunciato che il Movimento 5 Stelle si tira fuori ...ilgiornale

La Nazionale di calcio femminile a Cosenza, Lucia Conte: «Una bellissima giornata» - Lucia Conte è il responsabile del settore femminile del Cosenza calcio, cura l’organizzazione tecnica, ha militato nei campionati di serie A e serie B, ha giocato con il Bari e la Roma nel ruolo di ...quotidianodelsud

Caso Bari, il leader del M5S Conte: "Non ci sono le condizioni per fare le Primarie del centrosinistra" - fissate per domenica 7 aprile e decise per designare il candidato sindaco di Bari. Lo ha affermato il leader del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte, intervenuto in città per una manifestazione a ...baritoday