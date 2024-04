Confindustria | Orsini è il nuovo presidente | ora unità e dialogo

(Di giovedì 4 aprile 2024) Roma, 4 apr. (askanews) – L’imprenditore emiliano Emanueleè ildi. Dopo il passo indietro di Edoardo Garrone,di Erg e del Sole 24 Ore, la strada per la designazione diera spianata. I componenti del consiglio generale, a scrutinio segreto, lo hanno votato con 147 sì. La riunione era affollata, ma non al gran completo: su 187 aventi diritto di voto erano presenti in 173. Da registrare 17 schede nulle e 9 bianche, a testimonianza di una seppur minoritoria opposizione. Dopo una campagna elettorale divisiva e contraddistinta da veleni, polemiche e ricorsi ai probiviri, il neoha subito mandato segnali distensivi. “Cercherò di convincere chi non mi ha votato”, sono state le sue prime parole dopo la ...

