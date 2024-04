Confindustria | Garrone si ritira | Orsini verso la presidenza

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di giovedì 4 aprile 2024) caption id="attachment 357382" align="alignleft" width="300" Emanuele/captionColpo di scena alla vigilia della designazione del nuovo presidente di. L'industriale ligure Edoardo, presidente di Erg e del Sole 24 Ore, si èto dalla gara per il "bene dell'associazione", come ha spiegato in una lunga lettera ai colleghi.Strada spianata, dunque, per l'emiliano Emanuele, amministratore delegato di Sistem Costruzioni e di Tino Prosciutti e attuale vicepresidente nella squadra di Carlo Bonomi. Oggi i 185 componenti del consiglio generale di, a scrutinio segreto, designeranno il loro presidente per il quadriennio 2024-2028 edresta l'unico candidato in gara.