Confindustria | Emanuele Orsini è il nuovo presidente | “Enorme Onore”

(Di giovedì 4 aprile 2024) Il Consiglio generale dell’associazione degli imprenditori ha deliberato:è ildi. L’elezione avverrà il 23 maggio con l’assemblea dei delegati.avrebbe ricevuto 147 voti a favore su 173 dei presenti aventi diritto. Il risultato di oggi non è stato altro che il frutto di una campagna impegnativa: “comunque fino al 23 L'articolo proviene da Il Difforme.

Emanuele Orsini è stato designato presidente di Confindustria con 147 voti del consiglio generale su 173 presenti. Sono quattordici gli assenti, mentre in 9 hanno consegnato una scheda bianca e sono ... (bergamonews)

Orsini auspica una Confindustria "centrale" e "piena di proposte" - Emanuele Orsini, dopo una campagna elettorale al vetriolo ed il passo indietro finale dell'altro candidato rimasto in lizza, Edoardo Garrone. Orsini auspica una Confindustria "centrale", dopo le ...teleborsa

Confindustria: Tajani, ho chiamato Orsini per congratularmi - "Ho telefonato al nuovo presidente di Confindustria Emanuele Orsini per congratularmi della sua elezione. Ho ribadito il pieno sostegno alle imprese italiane. Sono lo strumento chiave per la crescita ...ansa

Confindustria, Orsini è il nuovo presidente: ora unità e dialogo - Roma, 4 apr. (askanews) - L'imprenditore emiliano Emanuele Orsini è il nuovo presidente di Confindustria. Dopo il passo indietro di Edoardo Garrone, presidente di Erg e del Sole 24 Ore, la strada per ...notizie.tiscali