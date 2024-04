Confindustria | Emanuele Orsini designato presidente con 147 voti su 173

Roma, 4 aprile 2024 – Emanuele Orsini è il nuovo presidente di Confindustria , che guiderà per i prossimi quattro anni raccogliendo il testimone da Carlo Bonomi. L'imprenditore emiliano ha incassato ... (quotidiano)

L'imprenditore emiliano Emanuele Orsini è stato designato presidente di Confindustria per il prossimo mandato, 2024-2028. Al voto del consiglio generale, oggi in via dell'Astronomia, era l'unico ... (quotidiano)