Condono edilizio in arrivo | riguarderà l’80% delle case

“Il ministero delle Infrastrutture e trasporti sta prepara ndo un pacchetto di norme per intervenire sulla casa, così come chiesto e auspicato anche dalle amministrazioni territoriali, dalle ... (lanotiziagiornale)

Condono edilizio, le novità in arrivo. Il ministero delle Infrastrutture e trasporti sta preparando un pacchetto di norme per intervenire sulla casa, così come chiesto dalle... (ilmessaggero)