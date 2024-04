Condono edilizio | ecco il primo pacchetto  di misure | cosa si potrà sanare Le norme riguarderanno l’80% delle case

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata : è lunedì 12 febbraio 2024. STRAGE DI ALTAVILLA. Ad Altavilla Milicia (Palermo) un uomo di 54 ... (today)

Grondaie XL, finestre fantasma e soppalchi irregolari. Salvini rilancia il Condono edilizio diffuso - L’innocua tettoia, la finestra più lunga o più corta del previsto, o che non c’era affatto, le piccole irregolarità rispetto al piano regolatore del comune di residenza, quella grondaia che non da ...huffingtonpost

Calcio, addio al difensore del Sudafrica, Luke Fleurs: ucciso in una rapina a 24 anni - Il mondo del calcio sotto shock per la morte violenta del difensore Luke Fleurs, di soli 24 anni. Il giovane, stella dei Kaiser Chiefs in Sudafrica, stava ...thesocialpost

Casa, Mit prepara norme per sanare irregolarità strutturali - Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sta preparando un pacchetto di norme per intervenire sulla casa, così come chiesto e auspicato anche dalle amministrazioni territoriali, dalle ...adnkronos