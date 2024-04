Concorso studenti “L’IA tra i banchi di scuola” | proroga candidature al 12 aprile

(Di giovedì 4 aprile 2024) L'iniziale scadenza del 5per la presentazione dellaal"L'IA tra idi: idee e progetti per sviluppare competenze trasversali per il futuro" è statata al 12. Lo comunica il MIM con avviso del 32024. L'articolo .

La Fondazione Giuseppe Fava , in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in occasione delle celebrazioni per il quarantennale dell’assassinio di Fava , ucciso dalla mafia a ... (orizzontescuola)

L'Associazione Vittime del dovere per l'anno scolastico 2023/2024 indice, in collaborazione con il MIM, un Concorso rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado di tutta ... (orizzontescuola)

