Conceiçao | «Taremi? Non sono triste per gli esami! Può aiutarci»

(Di giovedì 4 aprile 2024) A parlare di, il suo tecnico al Porto. Il giocatore iraniano sta saltando diverse partite e in Portogallo danno le colpe all’Inter. ASSENTE ? Il tecnico del Porto, Sergioha parlato dell’assenza di Mehdiin conferenza stampa: «Probabilmente sarà assente anche per la prossima partita. Dipende dalle sue condizioni fisiche, da come sta lavorando. Ho letto cheè andato a fare glie cheper lui, non è vero. Fino a giugno è un giocatore del Porto, quindi non c’è alcuna polemica. È questione di essere in forma. Credo che giocherà ancora fino alla fine della stagione, è un giocatore che ha qualità e che può». L’attaccante iraniano, ieri assente durante Guimaraes-Porto, in ...