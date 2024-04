Con 40 ospiti e 30 incontri “Kum!“ sarà travolgente

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 aprile 2024) Da domani a domenica 7 la Capitale della cultura mette in campo uno dei suoi assi: 30e 40che coinvolgeranno il Teatro Sperimentale, Palazzo Ciacchi, la Sala della Repubblica del “Rossini“, la Biblioteca San Giovanni e i Musei Civici. Si tratta del festival di Massimo Recalcati strappato ad Ancona, dal nome difficile “Kum!“ che nelle sacre scritture sta per resurrezione, ma anche per significare "il curare, l’educare, il governare" e che in questa sua ottava edizione, col sottotitolo di “Cantieri“, affronta “La vita della scuola“ sotto le sue più diverse accezioni e angolazioni: "Dimmi che scuola hai voluto, che scuola hai progettato, che scuola hai finanziato, e ti dirò chi sei", potrebbe essere lo slogan che Massimo Recalcati e Federico Leoni, rispettivamente direttore e coordinatore scientifico, potrebbero apporre sul loro ...