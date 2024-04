Comunali Bari | Conte | «Non ci sono più le condizioni per le primarie Noi avanti con Laforgia»

Un “sistema” vero e proprio “rodato” e “ampiamente consolidato” che serviva a “orientare un numero elevato di voti in favore di candidati sostenuti dal sodalizio”. Per questo c’è un “ Rischio di ... (ilfattoquotidiano)

Una scalata politica iniziata nel 2009 con l’elezione in consiglio provinciale a Bari con il centrodestra. Poi, moltiplicando di anno in anno i voti , “miss preferenze” conquista un seggio nel ... (ilfattoquotidiano)

Bari, si dimette l'assessora regionale Maurodinoia indagata. Arrestati il marito e il sindaco di Triggiano. «Voti comprati per 50 euro» - Una vasta operazione dei carabinieri del comando provinciale di Bari, su disposizione della Procura ... riferimento alle elezioni amministrative del 20 e 21 settembre 2020 nel comune di Grumo Appula, ...msn

Caso Bari, il leader del M5S Conte: "Non ci sono le condizioni per fare le Primarie del centrosinistra" - "Per il M5S non ci sono le condizioni per svolgere serenamente le Primarie" del centrosinistra tra Michele Laforgia e Vito Leccese, fissate per domenica 7 aprile e decise per designare il candidato ...baritoday

Conte a Bari: "Per M5S non ci sono condizioni per svolgere le primarie" - E' quanto ha detto oggi il leader del M5S Giuseppe Conte a Bari. "A una prima inchiesta giudiziaria, si aggiunge oggi una seconda inchiesta in cui è coinvolto il voto di scambio, cose che noi stiamo ...reggiotv