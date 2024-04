Como | dove si giocherà in caso di Serie A? Spuntano le ipotesi

(Di giovedì 4 aprile 2024) Ilpensa allaA e su quello che potrebbe essere il nuovo stadio.delle varie: compreso San Siro Secondo quanto riportato da La Provincia, ilsta valutando e ragionando su quello che sarà il suo futuro inA: non solo in ottica squadra, ma anche per lo stadio che

Gara valida per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I lariani sono in lotta per la promozione diretta, gli altoatesini per accedere ai playoff. Como vs Sudtirol si ... (sport.periodicodaily)

Dopo la sosta delle Nazionali, dopo la Pasqua, torna la Serie B in tutto il suo splendore in questa giornata dedicata alla Pasquetta. Una stagione dove , Parma in fuga a parte, ogni zona della ... (metropolitanmagazine)

Scippata all’uscita dal supermercato a Como, 70enne soccorsa e portata in ospedale - Scippata da due malviventi all’uscita dal supermercato a Como, in via Morazzone. Una donna di 70 anni è stata derubata ...espansionetv

Como: controlli polizia intensificati, 2 arresti e una denuncia - Milano, 4 apr. (Adnkronos) – Con l’arrivo della bella stagione e l’aumentare dei turisti in arrivo in città, la polizia di Como ha intensificato il controllo del territorio aumentando inoltre la prese ...ilsannioquotidiano

Parcheggi, a Como si cambia: nuove tariffe all’esordio in tangenziale - Sempre ieri i tecnici di Como Servizi Urbani (la società comunale che ha in gestione i parcheggi) sono intervenuti in via Regina, di fronte al cimitero Monumentale dove hanno coperto il parcometro ...laprovinciadicomo