Como | controlli polizia intensificati | 2 arresti e una denuncia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) Milano, 4 apr. (Adnkronos) - Con l'arrivo della bella stagione e l'aumentare dei turisti in arrivo in città, ladiha intensificato il controllo del territorio aumentando inoltre la presenza delle volanti. Sono stati altresìnelle aree più a rischio del capoluogo dove la microcriminalità è più fertile, portando a duee a unaa piede libero. Ad essereto è stato un 42enne comasco, conosciuto alle forze dell'ordine e con svariati precedenti penali e diper reati contro il patrimonio e droga. L'uomo avrebbe rubato due bottiglie di vino del valore di circa 29 euro in un supermercato di via Magenta. Gli addetti alla sicurezza lo hanno bloccato dopo aver oltrepassato le barriere ...