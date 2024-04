Commissione italo-albanese contro le infrazioni doganali: firmato il patto con la Guardia di finanza - Il governo italiano e quello albanese, tramite quell'accordo, hanno previsto l'istituzione di una Commissione doganale italo-albanese, che sarà presieduta dal direttore dell’Adm, dal comandante ...msn

Ue, ecco gli italiani in corsa per la nuova Commissione - Non si sono ancora svolte le elezioni Europee, ma già si sta trattando sui posti in Commissione. Raffaele Fitto è in pole position per la concorrenza, ma anche Mario Draghi è in corsa ...italiaoggi

Premi: “I Murazzi 2024” a italo Abate per la saggistica inedita - Premio I MURAZZI 2024, il prestigioso riconoscimento con Dignità di Stampa è stato assegnato al dott. italo Abate, concittadino della Valle Caudina, per il testo di Saggistica Inedita “Marmora. Storia ...irpinianews