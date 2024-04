Commissione d’esame II grado | obblighi e facoltà

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di giovedì 4 aprile 2024) Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha emanato l’ordinanza ministeriale n. 55 del 22 marzo 2024 per l’organizzazione e le modalità di svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione e la circolare n. 12423 del 26 marzo 2024 + allegati per la formazione delle commissioni d'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2023/2024. La domanda è telematica, da presentare tramite Istanze online. L'articolo .