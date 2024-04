Come sarebbe il miglior Milan della storia in EA Sports FC 24?

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 4 aprile 2024) 2024-04-03 23:15:59 Il web è in trepidazione: SÌSe parliamo di club che sono stati un riferimento nel mondo del calcio, dobbiamo senza dubbio citare io. La squadra italiana è una dellei nelladel suo paese insieme Inter e Juve ma se parliamo a livello europeo è il secondo più titolato dietro solo al Real Madrid. Il gruppo rossoneri È uno dei più grandi nelladel calcio con 14 titoli europei, essendo stato proclamato campioneUEFA Champions League. Molte leggende di questo sport sono passate per il club, anche se non tutte hanno lasciato il segno di calciatori simili Maldini, Van Basten o Baresi. Per questo motivo abbiamo voluto ricordarlo creando quello cheil...