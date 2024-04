Come riconoscere la vespa velutina | il calabrone asiatico mangiatore di api che sta invadendo l’Italia

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 4 aprile 2024) L’insettosi distingue dalle zampe con la punta gialla e dall’addome scuro, con un’ampia banda gialla verso l’estremità: è una specie aliena invasiva che rappresenta un serio pericolo per le nostre api. In Liguria, dove il primo esemplare è stato individuato nel 2012, è partita la sperimentazione delle “arpe elettriche” per difendere gli alveari e gli apicoltori della Regione.