Come finisce L’Uomo dei Ghiacci | finale e spiegazione del film

Leggi tutta la notizia su spettacoloitaliano

(Di giovedì 4 aprile 2024)dei, trama edeiè un2021 diretto da Jonathan Hensleigh conosciuto ancheThe Ice Road. I protagonisti sono Liam Neeson e Laurence Fishburne sono i protagonisti di questo action thriller ambientato nell’estremo Nord del Canada. Tutto si sviluppa in una miniera di diamanti, un’esplosione improvvisa blocca un gruppo di minatori, intrappolandoli sottoterra con solo trentasei ore di ossigeno di riserva. E’ qui che entra in scena Mike McCann (Liam Neeson), autista esperto di guida sulo che, insieme al fratello minore, guiderà la squadra dei soccorritori. Ciò che non sanno però, è che oltre al freddo e alo un’altra minaccia li ...