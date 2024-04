Come cambia WhatsApp dall’11 aprile per adeguarsi alle norme europee

(Di giovedì 4 aprile 2024)si aggiornerà pernuove, ovvero i regolamenti imposti dal Digital Market Act e il Digital Services Act. L’app di messaggistica firmata Meta ha aggiornato i suoi Termini di Servizio e la sua Informativa sulla Privacy per gli utenti europei: per gli utenti che si sono iscritti adopo il 15 febbraio i termini sono già stati accettati, mentre i nuovi utenti accetteranno i nuovi termini tramite una notifica che arriverà loro nei prossimi giorni. L’11, invece, l’app si aggiornerà completamente per introdurre imenti atti a rispettare le normative UE imposte dal Digital Market Act e il Digital Services Act. Ma cosasu ...

