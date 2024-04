come aiuterà gli scienziati a studiare il Sole

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di giovedì 4 aprile 2024) Una rara opportunità per gliI ricercatori del Nord America si preparano ad osservare da vicino la corona deldurante l’eclissi totale del 8 aprile. Questo evento fornirà un’opportunità unica perl’atmosfera esterna del, un mistero duraturo in astronomia. La sfida della corona solare L’atmosfera esterna del, chiamata corona per la sua forma a coroncina, è più calda della superficie, un enigma per glida decenni. L’eclissi totale offrirà una visione senza precedenti di questa regione, aiutando a risolvere i suoi segreti. Fonte: Natura adattamento dall’immagine fornita da Nicolas Lefaudeux Un evento straordinario per L'articolo proviene da News Nosh.