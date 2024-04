Combattere l’alito cattivo

(Di giovedì 4 aprile 2024) Per fornire ai propri pazienti un approccio multidisciplinare e sempre più completo al benessere della persona, il Dottor Emanuele Puzzilli ha recentemente inaugurato a Roma il centro polifunzionale Kinesis. “I nostri centri offrono da sempre le tecnologie e i macchinari più all’avanguardia per risolvere qualsiasi problema legato alla salute della bocca e dei denti”, spiega il Dottor Puzzilli. “Volevo però offrire ai nostri pazienti qualcosa di più: la possibilità di accedere al know how di professionisti esperti in diverse discipline e gestire così al meglio problematiche legate solo parzialmente all’igiene e alla salute dentale, ma causate anche da altri fattori”. Ne è un esempio quello che per molte persone è un problema imbarazzante e fastidioso, di cui non è facile parlare nemmeno con il proprio medico e che può arrivare anche a incidere sulla propria vita sociale: ...

