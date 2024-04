Colpo di pistola ai giardini | ferita una donna a Napoli

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 4 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiPaura nel tardo pomeriggio nel popoloso quartiere Fuorigrotta, a: uno sparo supera i rumori del traffico e unasi accascia all’improvviso in un’area verde nella centrale piazza Italia,a una gamba. C’è chi fugge in preda al panico, molti invece fanno capannello intorno alla vittima che grida per il dolore e sanguina copiosamente. Uno dei presenti si sfila la cintura e la usa come laccio emostatico, per fermare l’emorragia nel timore che sia stata compromessa l’arteria femorale. Un altro passante prende la propria auto e trasporta la paziente al pronto soccorso del vicino ospedale San Paolo. Non si conosce ancora la prognosi, ma non rischia la vita. Sul posto arriva la Polizia di Stato. Il ferimento dellaè avvenuto nei pressi delle panchine del giardino pubblico: ...