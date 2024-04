Colli bolognesi tra natura e storia | rinasce l’antica Via dei Brentatori

(Di giovedì 4 aprile 2024) Bologna, 4 aprile 2024 - Un nuovo percorso tra, sullene. L'associazione 'Succede solo a Bologna' lancia la nuova via dei, un itinerario di 44 km da piazza Maggiore fino alla rocca di Bazzano. Il percorso prevede tre tappe al suo interno e attraversa cinque Comuni: Bologna, Casalecchio di Reno, Zola Predosa, Monte san Pietro e Valsamoggia. Il progetto L'iniziativa è nata da un'idea dell'associazione 'Succede solo a Bologna', in collaborazione con i Comuni di Casalecchio, Monte San Pietro, Valsamoggia e Zola Predosa. Il percorso unisce piazza Maggiore, centro nevralgico della città di Bologna, alla rocca dei Bentivoglio di Bazzano e si lega alladella Compagnia dell'Arte dei. La prima storica sede della ...

