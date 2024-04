Colleferro Tantissimi auguri al piccolo Alessandro Massari che oggi festeggia il suo 7° compleanno!

Colleferro. Un ottimo spot per le iscrizioni alla Protezione Civile. In piazza i valori e i mezzi di questa fondamentale forma di volontariato - Colleferro – Nella mattinata di Sabato 23 Marzo, in Piazza Italia a Colleferro, si è svolto un importante evento – “Basta poco per fare tanto!” – di sensibilizzazione della cittadinanza sul ruolo fond ...informazione