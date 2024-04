Colleferro Sabato 6 Aprile | in Biblioteca Comunale “Riccardo Morandi” | verrà presentato il fumetto di Valentina Stecchi “Lidia”

Cronache Cittadine COLLEFERRO – Nella mattinata di domani, Sabato 23 Marzo , in Piazza Italia a Colleferro avrà luogo l’importante evento di sensibilizzazione L'articolo Colleferro. “Basta poco per ... (cronachecittadine)

Guida in stato di ebrezza: fermato dai Carabinieri di Colleferro un 19enne - Nel corso del mirato servizio preventivo disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Roma, i militari hanno denunciato in stato di libertà un 19enne di Segni per guida in stato di ebrezza ...montiprenestini.info

Road to TdR 2024, Rappresentativa laziale U19: doppio raduno Sabato 30 marzo - Alle ore 9.30 e 14.45 di Sabato 30 marzo, al PalaRomboli di Colleferro, si terrà un doppio raduno della Rappresentativa laziale Under 19 che prenderà parte al Torneo delle Regioni 2024. Di seguito, i ...calcioa5live

Colleferro. Inaugurati i lavori di restyling di Piazza Gobetti. Rinnovati la pavimentazione, le aiuole ed il sistema di illuminazione - Colleferro – Nel tardo pomeriggio di Sabato 23 Marzo, in Piazza Gobetti, l’Amministrazione comunale ha inaugurato il “restyling” dell’arredo urbano e del manto stradale della piazza. Sono intervenuti ...informazione