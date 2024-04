Cole e Dylan Sprouse | Abbiamo ignorato Matt Damon per non smettere di giocare a World of Warcraft

(Di giovedì 4 aprile 2024)ricorda l'imbarazzante incontro consul set di Zack e Cody al Grand Hotel. Durante la trasmissione Let's Talk Off Camera with Kelly Ripa, l'attore di Riverdale,, ha rivelato che lui e suo fratellohanno avuto l'opportunità di incontrare la star di Bourne Identity sul set del loro show di Disney Channel, Zack e Cody al Grand Hotel, ma lo hanno completamente. Friends,: "La mia cotta per Jennifer Aniston mi ha reso 'difficile' lavorare con lei" Le parole dell'attore "All'epoca io e mio fratello frequentavamo la scuola di set e ci piaceva moltoof", ha spiegato. "Uno degli assistenti ...

