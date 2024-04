Coldiretti al Brennero contro il ' Made in Italy sotto attacco'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024)annuncia per l'8 e 9 aprile una manifestazione alcon migliaia di partecipanti "per fermare l'invasione di cibo straniero spacciato per italiano mentre l'Ue mette a rischio l'etichetta". Una simile protesta si era svolta nel 2013 al valico italo-austriaco. "Per fermare l'invasione di prodotti alimentari stranieri spacciati per italiani che mettono a rischio la salute dei cittadini e il futuro dell'agroalimentare tricolore, migliaia di agricoltori dellada tutte le regioni lasciano le proprie aziende per andare a presidiare il valico dele smascherare il "Fake in" a tavola", si legge nella nota. L'appuntamento è per lunedì 8 e martedì 9, a partire della mattina presto, nell'area di parcheggio "" al km 1 dell'autostrada del ...