Club del Sole | in 2024 atteso +10% ricavi con investimenti e nuovi ingressi in portfolio

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 4 aprile 2024) Milano, 4 apr. (Adnkronos/Labitalia) –delrafforza la sua posizione di leader italiano delle vacanze all?aria aperta stimando una crescita che nel prossimo quadriennio vuole portare il gruppo forlivese a raddoppiare iconsolidati. Un obiettivo il cui raggiungimento “passa anche dalle imminenti novità che concorreranno a rafforzare il suo posizionamento e confermano il buon esito del percorso intrapreso con il lancio della nuova brand promise, ‘Full life holidays'”. Entrano neldel gruppo forlivese trevillaggi: Tenuta Primero Resort in Friuli Venezia-Giulia, Le Mimose nelle Marche e Adriatico in Emilia-Romagna. Le novità della stagionesi accompagnano a progetti di rinnovo che interesseranno in modo eterogeneo anche alcuni dei 20 villaggi del ...