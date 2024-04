Clima | Wwf | “Accelerare la transizione energetica dell’acciaio”

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 4 aprile 2024) "L’acciaio a zero emissioni? Si può fare - dice il Wwf - ed è urgentela. Un materiale indispensabile per la società moderna, ma allo stesso tempo uno dei più inquinanti, la produzione di acciaio è tra quelle con il maggiore impattotico per via anche dell’altissima domanda di energia". Eppure, sottolinea il