Classifica miliardari italiani nello sport 2024 di forbes | Armani primo con 11 | 3 mld di dollari | poi Ferrari con 8 | 6 mld | Commisso con 8 mld e Friedkin con 6 | 4 mld

(Di giovedì 4 aprile 2024) Tra i 2.781in tutto il mondo, cifra mai raggiunta prima, parecchi di loro sono alla ribalta per essere protagonisti (grazie ai loro soldi). Nellagenerale sono 141 in più rispetto al 2023 e ben 26 in più rispetto all'ultimo record, stabilito nel 2021. Questo è quel

Imprenditore riservato, tanto da creare su di sé un'aria di mistero. Ora è entrato nella classifica Forbes dei più ricchi del mondo, per la prima volta. E non lo ha fatto in... (leggo)

Il Bologna meglio di Liverpool, Manchester City e Juventus: la speciale Classifica che premia i rossoblù - Il Bologna meglio della Juventus, ma non solo. I rossoblù sono avanti anche a grandi club come Manchester City, Liverpool e Tottenham. Una ...msn

miliardari italiani nello sport secondo Forbes, Armani primo. Rocco Commisso davanti a Dan Friedkin e Joey Saputo - Sono 2.781 i miliardari in tutto il mondo, cifra mai raggiunta prima. In particolare, 141 in più rispetto al 2023 e 26 in più rispetto al record precedente, stabilito nel 2021.ilgazzettino

Tra i nuovi miliardari adesso c'è anche Taylor Swift - La rivista Forbes colloca la cantante 34enne al 2.545esimo posto della Classifica grazie alla sua fortuna valutata in 1,1 miliardi di dollari. La cantante statunitense Taylor Swift e' entrata ...agoramagazine