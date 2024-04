Civitanovese Visciano | In campo con tanta cattiveria»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) Obbligata a vincere. Per la, il banco di prova di domenica si chiama Tolentino, formazione che nonostante le differenze di classifica – si trova 14 punti sotto ai rivieraschi – resta un osso duro, considerando quanto accadde nel turno d’andata, quando s’impose al Polisportivo (0-1, ndr) grazie alla rete di Moscati. Allo Stadio Della Vittoria, il fischio d’inizio è alle 16: dopo la débâcle interna contro il Castelfidardo, costata la perdita del primato, la formazione di Sante Alfonsi è chiamata a non commettere ulteriori passi falsi per restare aggrappata al sogno di vincere il campionato, o, nella migliore delle ipotesi, per tornare in vetta. Nel frattempo, la capolista Montefano sarà impegnata contro l’Urbino, ma "la nostra testa è solo sulla sfida con il Tolentino", giura Ivan, vicecapitano rossoblù. ...