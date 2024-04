(Di giovedì 4 aprile 2024) Ilaveva già annunciato il ritiro dalladopoWar e non sembra aver cambiato idea In una nuova intervista concessa al Guardian,ha confermato cheWarl'che lo vedrà attivo come. InWar, Kirsten Dunst interpreta una giornalista che documenta la carneficina in tutta la nazione insieme alla sua squadra, cercando di rimanere viva e fuori dalla portata dei violenti estremisti politici e del governo tirannico guidato da un presidente corrotto interpretato dal vincitore dell'Emmy Nick Offerman. Nel cast anche Wagner Moura, star di Narcos, visto recentemente in Mr. & Mrs. Smith. Su queste pagine trovate già la nostra recensione di ...

Il regista Alex Garland è tornato sul set in occasione del film Civil War, con star Kirsten Dunst e Wagner Moura, e un video porta gli spettatori dietro le quinte . Il 18 aprile, distribuito da 01, ... (movieplayer)

Il suo ultimo lavoro, Civil War, è pronto a debuttare nelle sale cinema tografiche ma, indipendentemente da come verrà accolto dal pubblico, Alex Garland pensa che potrebbe essere il suo ultimo film ... (cinemaserietv)

Civil War sarà l'ultimo film da regista per Alex Garland: "Mi sono disamorato della regia" - In una nuova intervista concessa al Guardian, Alex Garland ha confermato che Civil War sarà l'ultimo film che lo vedrà attivo come regista.movieplayer

Alex Garland fa chiarezza sul ritiro: "Non lascio il cinema, ma la regia" - Nei giorni scorsi Alex Garland ha parlato di un ritiro imminente dalla regia, ma ora l'autore di Devs e Ex Machina, che sta per tornare al cinema col suo nuovo film Civil War, ha voluto fare chiarezza ...cinema.everyeye

Alex Garland chiarisce le sue affermazioni sul ritiro come regista - Il regista di Civil War, Alex Garland, chiarisce le sue dichiarazioni sulla volontà di ritirarsi dal mestiere di regista.cinefilos