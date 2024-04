Civil War al Romics 2024 | ecco come provare il gioco da tavolo del film

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di giovedì 4 aprile 2024) Udite udite! Da oggi inizia il, la fiera sulla cultura pop che si trova a Roma, e noi di ScreenWorld siamo felici di aggiornarvi su un evento speciale legato alWar, di Alex Garland in uscita il 18 Aprilee distribuito da 01 Distribution. Un’iniziativa in cui sarà possibileundarealizzato per l’occasione legato alle tematiche che affronta la pellicola. In palio ci sono anche dei succosi premi! La presentazione nel libretto del board game recita: “Una guerrae divampa in America. L’esercito vuole ribaltare il presidente e un gruppo di giornalisti lo vuole intervistare. Chi vincerà questa corsa contro il tempo?” Le regole sono, quindi, molto semplici e accessibili a tutti. I giocatori si dividono in due ...