Cinema | Rutelli Anica | “Con il governo il dialogo è in corso”

Roma, 4 apr. – (Adnkronos) – Con il governo ?il dialogo è in corso ma per tutti è importante chiarire che il Cinema, come è emerso oggi in un modo molto efficace, è un settore industriale?. Lo ... (calcioweb.eu)

Roma, 4 apr. - (Adnkronos) - Con il governo “il dialogo è in corso ma per tutti è importante chiarire che il Cinema, come è emerso oggi in un modo molto efficace, è un settore industriale”. Lo ... (liberoquotidiano)