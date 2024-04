Cinema | Rutelli Anica | Con il governo il dialogo è in corso

(Di giovedì 4 aprile 2024) Roma, 4 apr. - (Adnkronos) - Con il“ilè inma per tutti è importante chiarire che il, come è emerso oggi in un modo molto efficace, è un settore industriale”. Lo afferma Francesco, presidente dell', a margine della presentazione a Roma, nella Sala Nassirya del Senato, degli Stati generali del(Siracusa, dal 12 al 14 aprile) raccogliendo l'invito a dialogare del ministro Gennaro Sangiuliano che ha dichiarato che le risorse per ilci saranno ed ha annunciato una rimodulazione dei contributi. “La leggeremo”, commentache ribadisce: “il punto cruciale è considerare ilcome un'industria, non è un settore che attende aiuti. Quei sostegni che arrivano ...

Cinema, la seconda edizione del Premio Film Impresa dal 9 all'11 aprile - La seconda edizione del Premio Film Impresa avrà luogo il 9, 10 e 11 aprile nella cornice capitolina della Casa del Cinema a Villa Borghese. Creatività e coraggio, territorio e innovazione, radici nel ...adnkronos

