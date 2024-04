Cinema, la seconda edizione del Premio Film Impresa dal 9 all'11 aprile - La seconda edizione del Premio Film Impresa avrà luogo il 9, 10 e 11 aprile nella cornice capitolina della Casa del Cinema a Villa Borghese. Creatività e coraggio, territorio e innovazione, radici nel ...adnkronos

Tavola rotonda tra Cinema francese e italiano. Ambasciatore Briens: «Francia e Italia si rivolgono a un pubblico comune» - ricorda che l'Italia è il quarto mercato mondiale per il Cinema francese nel 2023 (primo nel 2018 e nel 2019) e il secondo in termini di coproduzioni internazionali. “Anatomia di una caduta”, “Emma e ...leggo

Cinema: Ass. Amata, Stati generali volano importante per Italia e Sicilia - Roma, 4 apr - Tre giorni per parlare di Cinema, gli Stati generali che si terranno a Ortigia ... del settore essere tra le migliori” spiega l’assessore Amata. “Ma secondo me questo trend va supportato ...9colonne