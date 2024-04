Cina | principali aziende Internet vedono crescita accelerata di utili

(Di giovedì 4 aprile 2024) Pechino, 04 apr – (Xinhua) – Lesocieta’ cinesi dihanno registrato un’accelerazione delladeglinei primi due mesi dell’anno, secondo i dati del ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione (MIIT). Lehanno incassato 16,97 miliardi di yuan (circa 2,39 miliardi di dollari) dinel periodo, con un aumento del 6,5% su base annua, e un tasso didi 6 punti percentuali superiore a quello dell’intero 2023, secondo i dati del MIIT. I ricavi di questesono aumentati del 7,6% anno su anno, raggiungendo i 246,3 miliardi di yuan, secondo i dati del ministero. Lehanno registrato una spesa per la ricerca e lo sviluppo in aumento del 4,5% su base ...

Yellen arrivata in Cina per colloqui economici - Roma, 4 apr. (askanews) – La segretaria al Tesoro Usa Janet Yellen è arrivata oggi in Cina, nella città meridionale di Guangzhou, per la prima tappa del suo viaggio di una settimana mirato a gestire l ...askanews

Il Messico sta per rubare alla Cina il suo ruolo nella tecnologia - Foxconn sta spostando parte della produzione dalla Cina al Messico, in risposta a sanzioni e accordi commerciali sfavorevoli.tomshw

Terremoto il giorno dopo - Stretta di mano dopo stretta di mano, accordo dopo accordo, gli Stati Uniti e i suoi alleati nell’Asia orientale rafforzano la propria collaborazione militare per fronteggiare una Cina sempre più ...corriere