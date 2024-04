Cina | Jiangsu | Xinghua ospita fiera nautica di Maoshan 1

Per il Qingming nella 'nuova Cina' si fanno ‘riapparire’ i morti con l’intelligenza artificiale - L’iniziativa promossa nella municipalità di Chongqing in occasione della festa che in primavera vede i cinesi recarsi alle tombe. Ma è vietato portare fiori per ricordare Li Keqian ...asianews

Cina: Jiangsu, Xinghua ospita fiera nautica di Maoshan (2) - Xinghua, 04 apr - (Xinhua) - Una foto aerea, scattata da un drone oggi 4 aprile 2024, mostra le barche che navigano durante la fiera nautica di Maoshan, ...romadailynews

Altro che super potenza del calcio: perché il piano della Cina sul pallone si è sgonfiato - Ma quale super potenza del calcio: il piano della Cina di diventare un colosso del pallone entro il 2050 si è sgonfiato malamente. Ecco perché.lettera43