Cina | direttrice Art Basel HK | Asia e’ mercato d’arte in piu’ rapida crescita al mondo

(Di giovedì 4 aprile 2024) Pechino, 04 apr – (Xinhua) – “L’e’ ancora ildell’arte inale lae’ ora il secondo maggiorartistico al”, ha dichiarato Angelle Siyang-Le,di ArtHong Kong. Molti dei collezionisti che vengono alla fiera“sono le generazionigiovani dell’intera regione”, ha aggiunto la donna. Arte’ stata fondata a Basilea, in Svizzera, nel 1970, ed e’ arrivata per la prima volta a Hong Kong nel 2013. Attualmente si tiene ogni anno rispettivamente a Basilea, Miami, negli Stati Uniti, e Hong Kong. Agenzia Xinhua

