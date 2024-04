Cina | creati piu’ meccanismi di coordinamento di finanziamento immobiliare

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 4 aprile 2024) Pechino, 04 apr – (Xinhua) – Laha istituitodidela livello provinciale in 31 suddivisioni a livello provinciale e nel Corpo di produzione e costruzione dello Xinjiang, edidela livello cittadino in tutte le citta’ a livello di prefettura e oltre, secondo i dati ufficiali di ieri. Entro la fine di marzo, un totale di 1.979 progetti immobiliari aveva ottenuto crediti bancari per circa 469 miliardi di yuan (circa 66,1 miliardi di dollari) e circa 1.247 progetti avevano ricevuto prestiti per un valore di oltre 155,4 miliardi di yuan, secondo il ministero dell’Edilizia Abitativa e dello Sviluppo Urbano-Rurale. A gennaio la ...