Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 4 aprile 2024) Pechino, 04 apr – (Xinhua) – La China Development Bank (CDB), una delle principali banche politiche del Paese, quest’anno ha aumentato ilper lo sviluppo e la protezione deie per il miglioramento della produttivita’ deiin tutto il Paese. Nel primo trimestre di quest’anno la banca ha emesso 2,59 miliardi di yuan (circa 365 milioni di dollari) di prestiti speciali per lo sviluppo dei, piu’ chendo l’importo emesso nello stesso periodo dell’anno precedente. Per contribuire a garantire la sicurezza dei cereali e la stabilita’ delle forniture di prodotti, negli ultimi anni la banca ha fornito una ...