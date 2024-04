Ciclismo | grave incidente in allenamento per Kamna

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) Roma, 4 aprile 2024 – Poco più di una settimana fa era stata la Dwars door Vlaanderen 2024 a guastare i piani stagionali di un big, Wout Van Aert, che salterà tutte le Classiche di primavera e probabilmente anche il Giro d'Italia 2024 nonostante il crescente ottimismo delle ultime ore. Giovedì ci ha pensato il Giro di Paesi Baschi 2024 a imprimere un altro brutto colpo alla stagione, con le condizioni di Remco Evenepoel, Primoz Roglic, Jay Vine e soprattutto Jonas Vingegaard da valutare con molta attenzione. Non solo: non se la passa tanto meglio Lennard, caduto ieri ine da allora in terapia intensiva. I dettagli Il corridore tedesco era stato investito da un furgone a Tenerife, dove si trovava insieme ai compagni di squadra per rifinire la preparazione in vista dei prossimi obiettivi. Già queste poche informazioni trapelate nella ...