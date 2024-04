Ciclismo Agugliano | al via ‘l’impestata’ una sfida con se stessi

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di giovedì 4 aprile 2024) Non tanto con il cronometro ma per capire fino a che punto arriva la passione per la bici. Una fondo non competitiva di 190 km divisi su 4 percorsi che costituiscono il tracciato, 4 aprile 2024 – Appuntamento domenica prossima 7 aprile adper la prima dell’Impestata. Una fondo non competitiva con partenza alla francese in un percorso costituito da quattro circuiti diversi da affrontare in ordine cronologico. L’arrivo di ogni percorso ad. I ciclisti che completeranno l’intero percorso copriranno 190 km per 3900 metri di dislivello. Fai clic qui per vedere lo slideshow. Il primo anello misura km 65, il secondo km 58, il terzo km 55, l’ultimo km 23. L’organizzazione a carico del Pedale Aguglianese del presidente Gianluca Biondi in collaborazione con la Fci Marche. Premi per tutti ed anche per il ciclista che ...