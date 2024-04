Le pagelle di Italiano: domina l'Atalanta con le sue stesse armi, meritava più di un gol - Le pagelle di Italiano: domina l'Atalanta con le sue stesse armi, meritava più di un gol Chiamatela Coppa Italia...no. Già, perché Vincenzo Italiano rischia di raggiungere la finale per il secondo ann ...informazione

Inter, mossa improvvisa: Correa per il colpo in attacco - L’Inter potrebbe sfruttare la carte Correa per il colpo in attacco: il club nerazzurro prepara una strategia per arrivare al desiderio di Simone Inzaghi Chiamatelo anche piano G: l’Inter vuole portare ...informazione

Chiamatela Coppa Italia Fiorentina: ma dopo la Primavera ai viola serve l'Under 23 - La Coppa Italia Primavera, da sei anni a questa parte, è quasi esclusivamente di colore viola: solo nel 2023 il trofeo non è stato sollevato dal capitano della Fiorentina, sconfitta dalla Roma. Le ...calciomercato