Chi Salischi scende Pd in rivolta contro Schlein

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 4 aprile 2024) Non è in campo la candidatura di Ilaria Salis, nel tardo pomeriggio Ellysgombra il tavolo sulla candidatura della docente monzese, detenuta a Budapest. Gli approfondimenti richiesti dal Nazareno hanno dato esito negativo, anche in caso di elezione, la Salis rischierebbe di rimanere reclusa. Nelle ore precedenti la segretaria del Pd aveva incontrato proprio Roberto Salis, il padre di Ilaria, per discutere i pro e idi una candidatura, tanto che si era paventata l'ipotesi di candidarla come capolista nella circoscrizione Isole. Poi, però, la frenata in tv da Vespa: «Questa ipotesi in questo momento non è in campo, soprattutto ho letto elucubrazioni su trattative, non c'è nessuna trattativa. Ho voluto incontrare il padre di Ilaria Salis per discutere con lui su come possiamo essere utili a togliere una cittadina italiana a cui sono lesi ...