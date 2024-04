Chi è Simone Baldasseroni | ex concorrente di amici protagonista del “Fabbricante di lacrime”

(Di giovedì 4 aprile 2024) Chi è? In arte “Biondo”, exdi, è Rigel neldi, la nuovissima produzione Netflix in uscita oggi.: la carriera nella musica Nato a Roma il 19 dicembre 1998,è un rapper, modello e attore dell’età di 25 anni. Ha i capelli biondi, gli occhi marroni e dovrebbe raggiungere i 180 centimetri di altezza. Si è fatto conoscere platino, ma poi negli anni ha ripiegato su un colore più naturale. Ultimamente, per l filmdi, si è addirittura dovuto tingere di castano scuro. Prima della carriera musicale Biondo studiava all’Istituto Alberghiero per diventare cuoco: la cucina è ...

Simone Inzaghi ha raggiunto un traguardo storico: 100 vittorie in 150 panchine alla guida dell’Inter . Un risultato che lo consacra come il miglior allenatore dei nerazzurri per media punti dal ... (ilfattoquotidiano)

Chi è Simone Baldasseroni in arte "Biondo": carriera, studi e fidanzata - Molti lo conoscono come rapper, ma la sua carriera prosegue anche nella recitazione: ecco chi è Simone Baldasseroni, in arte "Biondo".trend-online

Stagione disastrosa: fuori un altro mese - Altra tegola per Simone Inzaghi, costretto a rinunciare a una propria pedina per almeno altre quattro settimane. Ecco di chi si tratta Procede in ottimo modo la stagione dell’Inter. 79, al momento, i ...interlive

Fiamme Gialle alla Pistoiese, in arresto De Simone (ma il club e il calcio non c'entrano) - La Guardia di Finanza ha fatto irruzione di primo mattino nella sede della Pistoiese, ma stavolta il calcio non c'entra in maniera diretta. C'entra però l'ex garante dimissionario del club Maurizio De ...rainews