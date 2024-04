Chi è Lucien Laviscount | nuova fiamma di Shakira Gli amici della popstar | “La sta usando”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) Londra, 4 aprile 2024 – Un nuovo amore in vista per? A quasi due anni dalla finerelazione con l’ex calciatore spagnolo Gerard Piqué, la cantante è stata vista in un ristorante di New York in compagnia dell’attore britannico, noto per aver interpretato Alfie in ‘Emily in Paris’. Nulla di serio (per ora), assicurano glistar colombiana, che non nascondono tuttavia la loro preoccupazione. A raccogliere le testimonianze è il Daily Mail.non avrebbe ancora dimenticato Piqué, e per assecondare il suo desiderio di innamorarsi avrebbe cominciato a frequentare l’attore; “un ripiego”, a detta degli. Gli stessi avrebbero inoltre timore che la cantante possa ritrovarsi presto con il cuore spezzato, non ...