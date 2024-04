Chi è Kina | il primo italiano da un miliardo di stream | che ci porta sulla Luna!

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di giovedì 4 aprile 2024), al secolo Pasquale Renella, è un musicista nato ad Acerra, piccolo centro nella provincia di Napoli, il 18 giugno del 1999, sotto il segno dei Gemelli. Nonostante la giovane età ha toccato l’invidiabile traguardo deldisu Spotify, la piattaforma che diffonde musica su diversi device, con il brano Get You The Moon. Ed è la prima volta che succede a un artistacon una canzone inedita (i Måneskin c’erano riusciti con Beggin’ che però è una cover). Pasquale Renella inizia a lavorare con la musica a 12 anni. Nella sua cameretta segue i tutorial disponibili su YouTube e comincia a creare ritmi e suoni. Si innamora subito della progressive e della electro-house. Come ogni musicista della sua generazione sfrutta il canale di SoundCloud per condividere le produzioni che firma. Si fa così notare ...